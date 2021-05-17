Минкультуры России наращивает поддержку русских театров за рубежом

Об этом заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова, сообщает пресс-служба ведомства.

14 мая cтатс-секретарь — замминистра культуры России Алла Манилова приняла участие в заседании правления Ассоциации деятелей русских театров зарубежья в рамках второй международной конференции «Русский театр за рубежом как институт русской культуры». Мероприятие проходит в эти дни на площадке Театра-фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге.

Проведение конференции приурочено к открытию фестиваля «Встречи в России», говорится в сообщении ведомства.

В ходе заседания правления ассоциации руководители русских театров, являющиеся членами правления ассоциации, поблагодарили Минкультуры России за поддержку и внимание к работе и творческим процессам. «Сегодня мы по-настоящему счастливы, потому что видим, что наши мысли о развитии совпадают с мыслями Минкультуры России. Нас не просто слышат, нас понимают», — отметил председатель плавления ассоциации, директор Тбилисского русского театра А.С. Грибоедова Николай Свентицкий.

В своем выступлении Алла Манилова подробно рассказала о планах Минкультуры России по расширению объемов и направлений поддержки русскоязычных театров зарубежья. Во взаимодействии с МИД России, Минобрнауки России, Россотрудничеством, Комитетом по культуре Государственной думы РФ и правительством Петербурга будет создана рабочая группа для разработки Дорожной карты по подготовке программы поддержки русских театров за пределами страны.

Основными направлениями развития ассоциации станут расширение зарубежной программы «Больших гастролей» и проведение Летней театральной школы в Санкт-Петербурге для специалистов русских театров всех направлений, в том числе творческих кадров, работников сцены и технических работников. Также будет подниматься вопрос о создании целевых наборов для формирования молодого кадрового состава зарубежных русскоязычных театров в российских творческих вузах, говорится в сообщении.

Фото: Минкультуры РФ