Ванда Леонова умерла в 85 лет

Об этом сообщается на сайте театра «Ленком».

Ванда Леонова (девичья фамилия Стойлова), вдова знаменитого актера Евгения Леонова, скончалась в Москве на 86-м году жизни.

Руководство театра выразило сыну Леоновых Андрею, а также родным и близким свои соболезнования. В сообщении говорится, что артистка являлась заслуженным работником культуры и одной из старейших сотрудниц театра.

«Отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию», — отметили в «Ленкоме».

О причинах смерти Ванды Леоновой пока не сообщается. Известно, что в феврале 2021 года она была госпитализирована в нестабильном состоянии.

Ванда Стойлова и Евгений Леонов познакомились в 1957 году во время гастролей актера в Екатеринбурге (тогда Свердловске). Спустя несколько месяцев поженились.

В 1958 году у пары родился сын Андрей, который также стал актером. Андрей Леонов получил известность по роли папы в сериале «Папины дочки».

В 1994 году Евгений Леонов умер, прожив с женой 37 лет.