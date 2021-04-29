Петергоф отметит годовщину Победы военными песнями, показом фильма и авиашоу

О программе праздничных мероприятий сообщает пресс-служба музея-заповедника.

В ходе войны в Петергофе пострадали практически все дворцы и парки, десятилетия упорного труда тысяч людей потребовались, чтобы вернуть былое великолепие шедевру дворцово-паркового искусства. По традиции 9 мая Петергоф чтит подвиг российских воинов, прорвавших кольцо блокады Ленинграда, защитников Ораниенбаумского пятачка — всех, чья память священна.

В 13:00 с балюстрады Большого петергофского дворца к гостям Петергофа обратится генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Яковлевна Кальницкая. После этого под знаковую мелодию «День Победы» и пиротехнические эффекты запустят фонтаны Большого каскада и фонтан «Самсон», говорится в сообщении.

С 13:40 в небе над акваторией Финского залива летчики «Невского аэроклуба» покажут фигуры высшего пилотажа.

В течение всего дня в Нижнем парке будут звучать песни и мелодии военных лет. На Дворцовой площади Петергофа будет транслироваться 7-серийный фильм «От Петергофа сохранилось только небо» (режиссер К. Гусев, автор сценария Е.Я. Кальницкая, ведущий Н.В. Буров). Фильм, созданный к 75-летию Победы, рассказывает о чувствах и эмоциях людей, которые участвовали в эвакуации петергофских раритетов или впервые попали сюда после многолетней оккупации города.

В 15:00 на Дубовой аллее в парке Ораниенбаума состоится открытие стендовой выставки «Ораниенбаум на линии фронта», рассказывающей о судьбе дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» в годы Великой Отечественной войны. Главные герои выставки — люди, сохранившие музейный Ораниенбаум. Подобно тому, как война навсегда изменила жизни людей, судьбы многих предметов оказались драматичны: одни чудом уцелели, другие прошли многолетнюю реставрацию, некоторые оказались утрачены навсегда.



