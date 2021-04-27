Перенесшая коронавирус Алиса Фрейндлих вернется на сцену БДТ в конце мая

Об этом объявил театр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих зимой этого года перенесла инфекцию COVID-19. Продажи билетов на спектакль «Волнение» с ее участием в главной роли начнутся с 28 апреля.

Спектакль «Волнение» был поставлен Иваном Вырыпаевым по пьесе, которую он написал специально для БДТ и Алисы Фрейндлих. Спектакль пройдет на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) 25 мая, 2 и 17 июня, а затем 4 июля, говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на официальном сайте БДТ, в кассах театра и в городских театральных кассах. В то же время в учреждении напомнили о том, что у БДТ только один официальный сайт — bdt.spb.ru. «Мошеннические сайты легко узнать по адресной строке, никогда не приобретайте билеты на страницах с доменом .com или адресом bdt-kassa, bdt-spb (с дефисом вместо точки), bdramtheatre и подобных», — подчеркнули в театре.

Алису Фрейндлих госпитализировали с диагнозом COVID-19 в конце декабря. После завершения лечения и реабилитационных процедур актрису выписали в первой половине февраля.