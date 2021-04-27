В Минкультуры хотят создать единую информационную систему сведений о музеях и театрах

Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова на полях форума IPQuorum 2021: Tech for Content.

Создание системы по аналогии с уже действующей ЕАИС учета показов фильмов в кинозалах позволит увеличить прозрачность работы учреждений культуры, а также поспособствовать защите интеллектуальной собственности, полагает министр. К разработке новой системы будут привлечены представители профессионального и бизнес-сообщества, добавила Любимова.

«Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах показала свою эффективность. У нас возникла идея подобного рода электронной отчетности по музеям и театрам», — пояснила глава ведомства.

Министерство может подумать над разработкой такой системы вместе с профессиональным сообществом, сказала Любимова в ходе пленарной сессии «Интеллектуальные права на объекты, созданные «в цифре», которая прошла в рамках форума креативных индустрий и мира интеллектуальной собственности IPQuorum 2021: Tech for Content.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ.