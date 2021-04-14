Эрмитаж передал тактильную копию автопортрета Рембрандта библиотеке для слепых

14.04.2021

Фото: Государственный Эрмитаж / «ВКонтакте»

Торжественная церемония передачи прошла в музее во вторник.

Акция была приурочена ко Дню мецената. В рамках мероприятия новые дары получил и сам Эрмитаж, и другие учреждения.

В свою очередь Эрмитаж преподнес подарок Санкт-Петербургской библиотеке для слепых и слабовидящих. Учреждение получило трехмерную тактильную копию автопортрета Рембрандта, созданную музейной лабораторией реставрации драгоценных металлов.

Деятельность по обеспечению доступности предметов искусства для людей с ограниченными возможностями является одним из главных направлений работы Эрмитажа, подчеркнул на церемонии гендиректор музея Михаил Пиотровский.

Тактильная копия, переданная библиотеке для слепых, имела большой успех у партнеров музея, в том числе у дома Картье и у Аркадия Извекова, главы дома Картье в Петербурге, которому и принадлежит идея сделать еще одну копию для библиотеки.

В День мецената Эрмитаж получил в дар коллекции ваз и мебели. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда получил гравюру «Встреча» художницы Елены Марттилы.