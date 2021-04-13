Народный артист России Игорь Желтоухов умер в 76 лет

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О смерти актера сообщили в Хабаровском краевом музыкальном театре.

Желтоухов был ведущим солистом театра. Утром во вторник, 13 апреля, он умер после продолжительной болезни, говорится в сообщении учреждения.

В театре пообещали дополнительно сообщить о дате гражданской панихиды и траурной церемонии прощания.

Игорь Желтоухов родился в Хабаровске 28 июля 1944 года. По окончании Хабаровского училища искусств и Хабаровского института искусств и культуры работал актером Хабаровского ТЮЗа.

С 1971 года — артист Хабаровского театра музыкальной комедии. Свой сценический путь в нем он начал с главной роли в спектакле «Бравый солдат Швейк».

За свою карьеру Желтоухов сыграл более 200 ролей. Среди них главные роли в спектаклях «Бабий бунт», «Летучая мышь», «Седина в бороду — бес в ребро» и другие.