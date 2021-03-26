В Санкт-Петербурге и Москве пройдут Дни Стравинского

Фото: Мариинский театр

Вести концерты и спектакли будет Валерий Гергиев, сообщили в Мариинском театре.

Дни будут посвящены 50-летию со дня смерти композитора, которое исполняется 6 апреля.

В воскресенье 4 апреля весь день на всех сценах Мариинского театра будет звучать только музыка Игоря Стравинского. Под управлением Гергиева будут исполнены опера-оратория «Царь Эдип» с участием Екатерины Семенчук и Александра Михайлова, а также Каприччио для фортепиано с оркестром (солист — Денис Мацуев). В роли рассказчика в «Царе Эдипе» выступит народный артист России Сергей Мигицко.

В афишу «Дней» вынесена вся сегодняшняя антология Стравинского в Мариинском театре. Зрители смогут побывать на балетах дягилевского периода: «Петрушка» и «Жар-птица» Михаила Фокина, «Весна священная» Вацлава Нижинского, «Свадебка» Брониславы Нижинской и «Аполлон» Джорджа Баланчина. На Новой сцене дают одноактные балеты современных хореографов: «Игра в карты» и «Пульчинелла» Ильи Живого, «Симфония в трех движениях» Раду Поклитару. В Концертном зале покажут инсценированную «Историю солдата», где в роли чтеца дебютирует солист балета и хореограф Александр Сергеев.

На один день, 5 апреля, фестиваль переместится в Москву. В зале «Зарядье» пройдет два вечерних концерта. Кульминацией событий в память о Стравинском станет концерт 6 апреля на Новой сцене Мариинского театра, где прозвучит «Симфония псалмов».

В Фойе Стравинского в новом здании Мариинского театра будет развернута экспозиция, воссоздающая кабинет Федора Игнатьевича — отца композитора и солиста императорской оперы (окна фойе как раз выходят на дом, где жила семья Стравинских). Перед началом балетов и вечерних концертов там будет звучать фортепианная музыка композитора в исполнении молодых пианистов — учеников, студентов и аспирантов Петра Лаула.

Полная афиша фестиваля с составами исполнителей находится на сайте театра. Ценителям Стравинского театр предлагает сформировать абонемент от трех событий: программа построена так, что можно успеть посмотреть сразу несколько спектаклей за один день.