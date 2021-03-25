Роберт Дауни-младший рассказал, как чуть не разбился во время прыжка с парашютом

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Американский актер поделился пугающим воспоминанием на YouTube-канале The Late Show with Stephen Colbert.

По словам 55-летнего актера, раньше он любил приключения, однако с возрастом стал более осторожным. Однажды во время скайдайвинга артист пролетел 3,5 километра, пытаясь раскрыть парашют, после чего зарекся заниматься таким спортом.

«У меня запутался парашют, и мне было не слишком весело. Однако какое было потом счастье, когда он все-таки раскрылся, и я понял, что не разобьюсь о землю на скорости», — рассказал Дауни-младший.

В прошлом году актер ушел из киновселенной Marvel, заявив, что все его проекты в киновселенной закончены. Таким образом, артист опроверг слухи о том, что он может вернуться к роли Железного человека в фильме «Черная вдова».