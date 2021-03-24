Малый театр и Третьяковка отметят 85-летие Соломина программой «Ночь в театре»

Публике покажут фильмы «Его Величество Актер» и «Память крови», сообщили организаторы.

Показы состоятся в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, начавшись в 16.30 и в 19.00. Фильмы представят народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, режиссер Денис Бродский и актеры Малого театра Людмила Титова и Александр Клюквин.

Главный герой фильма «Память крови» Юрий Соломин отправляется с гастролями Малого театра в город своего детства — Читу. Фильм является не только хронологией событий, это и фильм-размышление, и фильм-воспоминание о родителях, учителях, друзьях, фильм-общение с коллегами и учениками.

Режиссер, сценарист и продюсер картины — Денис Бродский, оператор — Алексей Галкин. Вход по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе Инженерного корпуса за полчаса до сеанса.