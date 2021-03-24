Глава Следственного комитета поручил проверить скандальную выставку Body Worlds

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В соответствии с поручением Александра Бастрыкина следователи дадут правовую оценку целям и назначению выставки, исследовав ее на предмет соответствия российскому законодательству.

Поводом для проверки стали публикации в СМИ негативных отзывов о выставке. По мнению общественников, она нарушает нравственные ценности и демонстрирует неуважение к обществу, а также может быть расценена как оскорбление чувств верующих.

В настоящее время в соцсетях собирают подписи под петицией с требованием о закрытии выставки.

Экспозиция Body Worlds открылась 12 марта на ВДНХ. На выставке представлены тела реальных людей, которые были обработаны с помощью метода пластинации германского анатома Гюнтера фон Хагенса.