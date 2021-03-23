Звезда «Белого солнца пустыни» Кавсадзе четвертый месяц в тяжелом состоянии после коронавируса

Инфекцию у грузинского актера диагностировали в конце ноября 2020 года.

В настоящее время Кахи Кавсадзе находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, сообщил телеканал Rustavi2.

Актер лежит в Первой университетской клинике с диагнозом «воспаление легких». По словам его родных, состояние Кавсадзе ухудшилось после выздоровления от коронавируса, однако до сих пор оценивается как тяжелое, хотя и стабильное.

В середине декабря сообщалось, что Кавсадзе пошел на поправку. Однако после этого его здоровье ухудшилось.

5 июня актер отпраздновал свой 85-летний юбилей. Десятки лет он служил ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели, приняв также участие в более чем 80 фильмах, среди которых «Мелодии Верийского квартала», «Покаяние», «Белое солнце пустыни», «Житие Дон Кихота и Санчо» и другие.