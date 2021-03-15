Российские музыканты не получили Grammy в 2021 году

Победителей премии этого года объявили на 63-й церемонии вручения в воскресенье.

Российский дирижер Максим Емельянычев и пианист Даниил Трифонов не получили награды в своих номинациях. Трифонов был номинирован за альбом Destination Rachmaninov — Arrival в категории «Лучшее классическое инструментальное соло». Однако награду получил американский пианист, выходец из России Кирилл Герштейн, выступивший со сборником Adès: Concerto for Piano and Orchestra.

Емельянычев с оркестром Il Pomo D'Oro был номинирован в категории «Лучшая оперная запись». Но премия в этой номинации досталась американскому дирижеру Дэвиду Робертсону с записью Gershwin: Porgy And Bess.

В комментарии ТАСС Трифонов отметил, что нынешняя номинация на Grammy стала для него уже пятой. Музыкант отметил, что рад попаданию его записи концертов Рахманинова на номинацию вместе с записями других прекрасных музыкантов.