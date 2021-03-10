Музей истории российской литературы представит выставку «Улица Мандельштама: Осип и Надежда»

Экспозиция откроется 15 марта в 13.00 в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, сообщила пресс-служба музея.

С торжественного открытия выставки начнет свою работу новый отдел ГМИРЛИ имени В.И. Даля «Музей истории литературы XX века».

В новом музейном отделе будут представлены уникальные реликвии, связанные с жизнью и творчеством российских писателей разных эстетических направлений и судеб. Среди них А. Платонов и М. Булгаков, А. Вертинский и М. Цветаева.

«Улица Мандельштама: Осип и Надежда» — первая экспозиция Музея истории литературы XX века, которая открывается для посетителей. Ее концепция разработана ГМИРЛИ имени В.И. Даля совместно с Мандельштамовским центром НИУ ВШЭ и служит примером осмысления и реконструкции истории литературы XX века как незавершенного, не прожитого до конца прошлого, говорится в сообщении.

Проект «Улица Мандельштама: Осип и Надежда» реализован при поддержке Российского еврейского конгресса.