В Петербурге пройдет светомузыкальное шоу в честь Александра Невского

Акция состоится 6 декабря 2021 года.

Светомузыкальное шоу «Связь времен» завершит празднование 800-летия со дня рождения русского князя Александра Невского в Санкт-Петербурге, которое будет длиться весь год. Об этом сообщила пресс-служба администрации города по итогам встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Официальные мероприятия юбилея уже начались в историческом парке «Россия — моя история». Там открылась фотовыставка «Во имя святого князя». Также опубликована книга «Образ святого Александра Невского в русском искусстве XVI — начала XXI века».

Главным событием года будет Крестный ход 12 сентября, в день перенесения мощей благоверного князя. Затем состоится празднование на площади Александра Невского.

Комитет по развитию туризма собирается в рамках фестиваля «Чудо света» провести световое шоу, посвященное Невскому и его эпохе. В день памяти князя, 6 декабря 2021 года, пройдет светомузыкальное шоу «Связь времен», сообщает пресс-служба.