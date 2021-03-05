На кинофоруме в Севастополе представят картины из Израиля, Канады и Хорватии

Форум пройдет с 18 по 21 марта.

В рамках Международного форума молодых кинематографистов «Глобальные ценности 2021» будут представлены фильмы из девяти стран, сообщает пресс-служба форума.

Зрители увидят программу короткометражных фильмов победителей и призеров 40-го студенческого фестиваля ВГИК. Гостям смотра покажут на большом экране художественные, анимационные и документальные фильмы режиссеров из девяти стран. Кроме того, на мероприятии будут представлены работы студентов из России, Бразилии, Ирана, Индии, Польши и Перу.

В кинотеатре «Россия»покажут полнометражные отечественные фильмы, снятые в Крыму. Режиссер Карен Шахназаров представит «Анну Каренину», Гарик Сукачев обсудит со зрителями картину «Дом солнца», а Григорий Коломийцев представит фильм «Чупакабра», премьера которого прошла на фестивале в Сан-Себастьяне в сентябре 2020 года.

В рамках кинофорума пройдет круглый стол «Развитие кинематографа». На нем эксперты, молодые режиссеры и студенты киношкол обсудят роль дебютов в мировом и отечественном кино.