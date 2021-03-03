Галустян отсудил у Андреасяна права на фильм «Непрощенный»

Как указано в определении Арбитражного суда города Москвы, компании Галустяна и Андреасяна заключили мировое соглашение.

Кинокомпания Галустяна «Фреш-фильм» вложила в производство фантастической картины «Кома» 15 млн руб. Фильм был снят студией Андреасяна «Энджой мувиз», однако картина потерпела провал в прокате.

Фантастическая драма собрала только 2,5 млн долларов, в то время как на финансирование проекта было потрачено 5 млн долларов. Галустян потребовал вернуть свои инвестиции через суд, пишет ФАН.

Однако Андреасян предложил ему вместо этого авторские права на ленту «Непрощенный», главную роль в которой исполнил Дмитрий Нагиев. Фильм «Непрощенный» является одним из немногих фильмов Адреасяна, которые окупились в прокате.