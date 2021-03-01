Красноярский Театр кукол отправится в гастроли по Крайнему Северу

Театральное турне будет идти с 23 марта по 1 апреля.

В рамках гастролей театр побывает в Игарке, Туруханске и Светлогорске. Жители Севера увидят в исполнении труппы театра сказку «Стойкий оловянный солдатик» Ганса Христиана Андерсена, а также музыкальную историю «Медвежонок Рим-Тим-Ти».

Самым маленьким зрителям артисты покажут путешествие «Мой волшебный носок». По признанию критиков, спектакль стал одним из лучших представлений для детей в России. Постановка была удостоена множества наград на фестивалях и приняла участие в конкурсной программе фестиваля «Золотая маска».

С 24 марта по 1 апреля театр посетит с гастролями Норильск, Снежногорск, Дудинку, Талнах и Кайеркан. Здесь театр представит рождественскую сказку Гофмана «Щелкунчик», премьеру «Я — кулак. Я — А-н-н-а», а также премьеру сезона «Есть ли жизнь в offline?» и спектакль «Сказок полный чемодан».