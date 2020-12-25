Московский театр сатиры представит премьеру «Лес» по Островскому

Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Нина Карпова.

Спектакль по пьесе Александра Островского поставил режиссер Антон Яковлев. Пьеса была написана Островским в 1870 году, но за минувшие 150 лет она не утратила актуальности, считают в театре.

«Потому что богатые дамы по-прежнему влюбляются в юношей и разоряются. Служители искусства, тем более театрального, по-прежнему нуждаются, а девушкам, чтобы выйти замуж за богатого отпрыска, нужно иметь какое-то приданое от богатых родственников. Словом, вечные ценности — семья, любовь, дружба, преданность - все имеет свою цену», — рассказала пресс-атташе.

По сюжету пьесы, в путешествии по России встречаются герой-трагик Несчастливцев и комик Счастливцев. Вместе они попадают в имение Гурмыжской, тетки Несчастливцева, которая собирается выходить замуж за юного жениха. При этом сосед Гурмыжской пытается найти способ, как скупить ее лес подешевле, а племянница героини планирует утопиться, так как не надеется на счастливое замужество.