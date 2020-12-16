Французский ученый расшифровал язык древней цивилизации Элама

Об открытии ученого, «взломавшего» систему письма возрастом более 4000 лет, пишет sciencesetavenir.fr.

Французский археолог Франсуа Дессе из лаборатории Archéorient в Лионе смог расшифровать так называемый линейный эламит — систему письма, использовавшуюся в Иране 4400 лет назад. В своей архаической протоэламской версии (с 3300 г. до н.э.) она объединяет две древнейшие системы письма, известные в мире, — протоклинопись месопотамцев и египетские иероглифы.

Линейным эламским письмом пользовались эламиты, населявшие в древности Иран. Это письмо было впервые обнаружено на древнем поселении Сузы в Иране в 1901 году. Более века эта система, которая использовалась на иранском плато в древнем царстве Элам в период с конца 3-го тысячелетия до начала 2-го тысячелетия до нашей эры, ускользнула от попыток расшифровки, как было и в случае с критской линейной буквой А или письменностью долины Инда.

Самые старые известные на сегодняшний день образцы письменности происходят из Месопотамии (современный Ирак) и относятся к бронзовому веку, примерно в 3300 году до нашей эры: это протоклинописи. Но расшифровка линейных эламитов ставит это превосходство под сомнение.

«Мы выяснили, что около 2300 года до н.э. в Иране существовала параллельная система письма и что ее самая старая версия — протоэламская письменность (3300 г. до н.э. - 2900 г. до н.э.) — восходит к первым месопотамским клинописным текстам», — рассказал Франсуа Дессе.

Кроме того, открытие позволило утверждать, что две системы, месопотамская протоклинопись и иранская протоэламская, существовали одновременно, тогда как прежде считалось, что письменность появилась сначала в Месопотамии, а потом в Иране.

«Не существовало материнской письменности, дочерней которой была бы протоэламская. Существовали две сестринские письменности. Это значит, что в Иране не существовало двух независимых систем письма, как думали специалисты до тех пор, с протоэламским с одной стороны и линейным эламским с другой — это одно и то же письмо, которое подверглось исторической эволюции и было переписано с вариациями в течение двух различных периодов», — подчеркнул ученый.

Открытие полностью меняет взгляд на появление системы письма на Ближнем Востоке, поскольку теперь более точно будет говорить, что Иран разработал свою собственную систему письма в то же время, что и Месопотамия, и что Иранское плато больше не следует игнорировать в исторических реконструкциях происхождения письменности.

В настоящее время линейный эламит — это сорок надписей из южного Ирана, из древнего города Сузы, из региона Фарс (с регионом Кам Фируз и равниной Марв Дашт, рядом со знаменитым Ахеменидским участком Персеполя), затем с Шахдадом на юго-востоке Ирана и знаменитым участком Конар Сандал / Джирофт.

В отличие от месопотамской клинописи, которая представляет собой смешанную систему письма, сочетающую фонограммы (знаки, транскрибирующие звук) с логограммами (знаки, транскрибирующие вещь, идею, слово), линейный эламитский язык представляет собой уникальную систему для мира 3-го тысячелетия до н.э. — чисто фонетическое письмо (со знаками, обозначающими слоги, согласные и гласные). Иранская письменность, использовавшаяся примерно с 3300 по 1900 год до нашей эры, претерпела значительные изменения между самыми старыми текстами (протоэламскими табличками) и самыми последними (линейные эламские тексты), в частности благодаря так называемому процессу «скимминг», пояснил ученый.

Если говорить о протоэламских таблицах, подавляющее большинство которых сейчас хранится в Лувре, то от 80 до 100 из них написаны в линейном эламите, его самой последней версии. Около сотни знаков использовались непрерывно в течение примерно 1400 лет и обычно писались справа налево и сверху вниз.

«Для работы мы разделили около сорока текстов, имеющихся в нашем распоряжении, на 8 корпусов, в зависимости от происхождения и периодов. Потому что линейный эламит использовался с 2300 по 1900 год до нашей эры, при правлении различных правителей и в разных регионах», — рассказал археолог. Большинство текстов представляют собой довольно повторяющиеся королевские надписи, посвященные древним богам, например: «Я [имя], великий царь [имя], сын [имя отца], я сделал этот предмет для [имя бога или человека]».

Успех в расшифровке надписей пришел к Франсуа Дессе в 2017 году во время анализа 8 текстов, написанных на серебряных вазах, определенных как «вазы гунаги» и датированных примерно 2000-1900 годами до нашей эры. Поскольку эти надписи на вазах представляли собой очень повторяющиеся последовательности знаков, археолог смог идентифицировать символы, использованные для обозначения имен двух правителей, Шилхахи и Эбарти II (оба правили около 1950 г. до н.э.). C.) и главного божества, которому тогда поклонялись на юго-западе Ирана, Напирише.

Ученый смог расшифровать надпись на великолепной серебряной вазе, обнаруженной в районе Марв Дашт в 1960-х и сейчас хранящейся в Национальном музее в Тегеране (Иран): «Госпоже Марапши [топоним] Шумар-асу [ее имя] я сделал эту серебряную вазу. В храме, который будет известен под моим именем, Хумшат, я с добротой положил ее в качестве подношения тебе».

Линейная эламитская письменность представляет собой особый эламский язык. Это лингвистический изолят, который в настоящее время не может быть отнесен к какой-либо другой известной языковой семье, например к баскской, отметил ученый.

«До этого все расшифровки, которые касались населения, населяющего Иранское нагорье, исходили из месопотамских писаний. Эти новые открытия наконец позволят нам получить доступ к собственной точке зрения мужчин и женщин, занимавших территорию, которую они обозначили Хатамти. Термин Элам, под которым мы его знали до этого момента, на самом деле соответствует только внешней географической концепции, сформулированной их месопотамскими соседями», — подчеркнул Дессе.