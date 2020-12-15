В Ораниенбауме завершили реставрацию фасадов павильона Катальной горки

Фото: В.Королев/ГМЗ «Петергоф»

11 декабря посетители Ораниенбаума смогли вновь увидеть павильон Катальной горки, сообщила пресс-служба музея.

Павильон был построен по проекту архитектора Антонио Ринальди в 1762-1774 гг.: после завершения реставрации фасадов были демонтированы леса, закрывавшие памятник.

Реставрация штукатурного слоя фасадов была лишь частью процессов, стартовавших в конце марта 2019 года. В комплекс работ вошел реставрационный ремонт кровли и деревянной облицовки барабана, реставрация балюстрады, ее металлических балясин, металлического окрытия верхней и нижней тетив, защищающих от атмосферных осадков, отдельно реставрировались декоративные вазы на балюстраде.

Реставрационные работы в интерьерах продолжатся до конца 2021 года. Проект реставрации предусматривает создание условий для круглогодичного режима работы цокольного этажа и для работы в летнее время помещений первого и второго этажей. Открытие музея запланировано на май 2022 года, когда с начала строительства "Катальной горки" исполнится 260 лет.

Генеральный проектировщик работ — ООО "Архитектурно-реставрационная мастерская «Рест»", проектная документация согласована КГИОП. Реставрационные работы при надзоре ГМЗ "Петергоф" осуществляет генеральный подрядчик — АО "Ренессанс-Реставрация".

Павильон Катальной горки — уникальный памятник архитектуры, сочетающий черты раннего классицизма (фасады, декор вестибюля и отчасти Белого кабинета) и поздней стадии барокко-рококо (декор интерьеров второго этажа). Павильон – часть некогда огромного увеселительного сооружения, летних Катальных гор, прообразом которым послужили ледяные горы, создаваемые к дням масленичных гуляний. Комплекс Катальной горы состоял из павильона, скатов и крытых галерей-колоннад протяженностью 532 метра. Спусковая площадка располагалась на высоте 20 метров. Катание осуществлялось на специально сконструированных А.К. Нартовым резных золоченых колясочках в виде «триумфальных колесниц, гондол и оседланных зверей». Катались с горы до 1801 года, пока она не начала медленно разрушаться. В 1813 году колоннады рухнули, а в конце 1850-х руины разобрали. До наших дней сохранился лишь павильон, предназначавшийся для отдыха и приемов. После разборки горы и перестройки южного фасада по проекту архитектора А.А. Юркевича в 1858–1861 годах павильон не подвергался перестройкам и сохранил свой первоначальный облик.