Судьба Гафта была предсказана инцидентом с котом на съемках с Людмилой Ивановой

Кадр из к/ф «Небеса обетованные»

Об этом рассказал актер Станислав Садальский в своем Instagram.

Артист рассказал о том, как народная артистка РСФСР Людмила Иванова случайно предсказала печальную судьбу и себе, и Валентину Гафту. По словам Садальского, они с Гафтом служили в театре «Современник», где играли роли в одних спектаклях и встречались на общих киноплощадках.

Казус, о котором идет речь, произошел на съемках у Эльдара Рязанова в «Небесах обетованных», пояснил Садальский. В этом фильме Гафт получил роль предводителя нищих, а Людмила Иванова — роль пожилой женщины, окруженной множеством котов.

Когда над ухом одного из них сработала кинохлопушка, со страху он справил нужду прямо на плечо Ивановой, вспомнил актер. При этом ее саму инцидент не смутил, в то время как Гафт не сдержался и поморщился, показав свое отвращение.

На это Людмила, по словам Садальского, заметила Гафту: «Валь, ну что ты, мы же сами станем старыми, неизвестно, какими мы будем». Слова актрисы оказались пророческими — оба артиста под конец жизни оказались немощными стариками в инвалидных креслах, отметил Садальский.

Садальский порадовался, что его коллеги все же сохранили ясное сознание вопреки всем недугам.

В минувшую субботу Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет от последствий перенесенного им инсульта. Тело артиста решили предать земле на Аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище. Похороны состоятся 15 декабря.

Валентин Гафт получил известность благодаря своим ролям в спектaклях режиссеров Ромaнa Виктюкa, Николaя Коляды, Гaлины Волчек и других.

Людмила Иванова — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Родилась в 1933 году в Москве. Снималась во многих картинах, наиболее известными считаются картины Эльдара Рязанова, в том числе фильм «Служебный роман». Является автором множества бардовских песен, а также книг-воспоминаний «Я люблю вас», «Я помню» и других.

Людмила Иванова умерла 7 октября 2016 года в возрасте 83 лет в реанимации одной из московских больниц, куда была доставлена в крайне тяжелом состоянии. Перед этим актриса долго страдала сахарным диабетом, на фоне которого у нее возникли проблемы с суставами.