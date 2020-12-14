Гафт будет похоронен рядом с Булдаковым и Юрским

14.12.2020
Валентин Гафт в роли Воланда. Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 1994
Могила народного артиста РСФСР Валентина Гафта будет обустроена на Аллее актеров, рядом с могилами Сергея Юрского и Алексея Булдакова на Троекуровском кладбище, пояснил собеседник агентства.
Гафт умер в минувшую субботу. Прощание с артистом состоится 15 декабря в театре «Современник».
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель.
В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драмтеатре и в «Ленкоме». С 1969 года работал в «Современнике».
Кинодебют Гафта состоялся в фильме «Убийство на улице Данте» в 1956 году. После этого актер начал активно сниматься в кино.
В числе самых популярных его работ роли в таких фильмах, как «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Небеса обетованные», «Притяжение», «Мастер и Маргарита» и другие.