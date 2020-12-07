Минкультуры будет отбирать лицензии у реставраторских компаний за три ошибки

Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщила министр культуры, ведомство планирует ограничить срок действия лицензий на реставраторскую деятельность пятью годами. Кроме того, за три ошибки, совершенные компаниями в ходе реализации проектов, у них будут отбирать лицензию.

По словам Любимовой, раньше лицензия на такую деятельность была бессрочной, однако в ходе работы стало ясно, что требуется контроль в течение пяти лет. Если не отбирать лицензию, может возникнуть необходимость переделывать реставрацию объектов, подчеркнула министр.

«Мы не имеем на это права, сейчас на это нет ни времени, ни средств, мы теряем объекты таким образом», — отметила Любимова.

Кроме того, одно из серьезных направлений работы Минкультуры РФ — паспортизация объектов культурного наследия, добавила министр. «Мы убеждены, что, конечно же, ответственность нужно будет брать на себя министерству, возвращать эти теруправления, брать это в свои руки», — сказала Любимова.