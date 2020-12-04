Археологи узнали, как украшали себя в древности псковские красавицы

На раскопках в центре Пскова обнаружены бусинки возрастом более 1000 лет, сообщает Псковское агентство информации.

Остатки древних украшений были найдены во время раскопок неподалеку от Троицкого собора в Пскове. Ученые полагают, что артефакты относятся к IX-X векам.





Речь идет о фрагментах бусин — точно такие же, по словам археологов, им уже встречались на раскопках Старой Ладоги. Ученые также сообщили, что в своих изысканиях в Пскове дошли до раннесредневековых отложений





Ранее сообщалось, что в США в ходе реконструкции исторического здания мельницы нашли письмо американского рабочего начала XX века. Четыре монеты, одна из которых датируется периодом Гражданской войны в США, вместе с двумя посланиями были вложены в бутылку из-под молока.





Записки были написаны на двух языках — английском и итальянском. В тексте автор обращается к потомкам с просьбой помнить его имя.



