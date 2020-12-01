В античном городе на территории Турции нашли статую жреца возрастом 2000 лет

Находку сделали при проведении раскопок в древнем городе Лаодикии, сообщает Hurriyet Daily News.

Древний город Лаодикия расположен в западной турецкой провинции Денизли. Памятник включен во временный список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Мраморная голова статуи была найдена командой археологов во главе с профессором Джелалом Шимшеком из Университета Памуккале. Артефакт нашли в ходе исследования остатков огромного театра, способного вместить 15 тысяч человек.

Возраст статуи составляет около 2000 лет, что относит ее к эллинистическому периоду. По мнению ученых, она изображала священнослужителя.

«Это одна из самых красивых находок 2020 года с точки зрения ее возраста, профессии изображенного человека и, особенно, очень яркого портрета, который мы можем датировать периодом позднего эллинизма и ранней Римской империи», — рассказал журналистам профессор Шимшек.

По словам ученого, в то время театры часто украшали скульптурными портретами важных людей, в том числе правителей, членов их семей и богатых граждан, которые финансировали создание сооружений. Скульптуры жрецов встречаются довольно редко, отметил ученый.