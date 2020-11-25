Роману Виктюку присудят премию «Звезда театрала» посмертно

Известны имена лауреатов премии в почетной номинации «Легенды сцены».

Театрального режиссера Романа Виктюка посмертно наградят «Звездой театрала».



Награду режиссеру присудят в почетной номинации «Легенды сцены», передает пресс-служба проекта.



Лауреатами в самой почетной номинации премии — «Легенды сцены» — стали народные артисты России Александр Збруев, Валентина Талызина, посмертно — Роман Виктюк.



Церемония вручения премии зрительских симпатий состоится в Театре имени Вахтангова. На YouTube-канале премии будет идти трансляция церемонии.

В списке номинантов премии 56 имен режиссеров и актеров. Среди них Евгений Марчелли, Ксения Раппопорт, Максим Матвеев, Нина Гуляева, Нонна Гришаева, Мария Аронова и другие.



Победителей премии определят до конца ноября, их список будет составлен после зрительского голосования.





Роман Виктюк скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. Режиссер похоронен во Львове.