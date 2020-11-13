«Петергоф» приглашает отметить Дни Ринальди специальной онлайн-рассылкой «Carte Postale»

Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственного музея-заповедника.

Выпуском специальной онлайн-рассылки «Carte Postale» музей-заповедник «Петергоф» намерен почить память итальянского архитектора Антонио Ринальди (ок. 1709-1794).

В прошлом году со дня рождения знаменитого зодчего Санкт-Петербурга исполнилось 310 лет. В честь этого в Ораниенбауме, где находится серия памятников Ринальди, открылся выставочный проект «Синьор Ринальди из Рима».

В этом году Дни Ринальди можно будет получить «по почте», в виде фотооткрыток из краеведческого собрания Н.П. Шмитта-Фогелевича, которое хранится в фондах ГМЗ «Петергоф» уже более 15 лет.

Страстный филокартист, коренной ленинградец, признанный краевед, Шмитт-Фогелевич прожил всю свою жизнь в двух комнатах коммунальной квартиры на Петроградской улице. За 60 лет поисков он смог собрать более 100 000 экземпляров, которые запечатлели Петербург — Петроград — Ленинград конца XIX-начала XXI века.

12 числа каждого месяца проект «Carte Postale» будет дополняться новыми открытками и материалами о коллекционировании. В рассылке этого месяца будут изображения фото-миниатюр с видами наиболее знаменитых памятников Ринальди.

Подписаться на рассылку можно на сайте музея.