Мариинский театр представит премьеру оперы «Сельская честь»

Постановка будет показана 25 ноября на сцене Мариинского-2, сообщила пресс-служба театра.

Премьеру оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи готовит французский режиссер Aрно Бернар, автор масштабных и решенных в «кинематографическом» ключе версий «Сицилийской вечерни» Верди и «Девушки с Запада» Пуччини.

Музыкальным руководителем и дирижером новой постановки традиционно выступит маэстро Валерий Гергиев.

Дебютная опера молодого Масканьи принесла композитору всемирную славу, став эмблемой итальянского веризма. «Сельская честь» была создана автором для конкурса одноактных опер миланского издателя Эдоардо Сондзоньо. В основу либретто легла новелла сицилийского писателя Джованни Верги, в которой действуют «маленькие» люди, терзаемые большими страстями.

Компактный шедевр Масканьи входит в число самых исполняемых опер в мире. Однако в Мариинском его не ставили со времен Царской России. Так, Сантуццу и Туридду исполняла на премьере в 1893 году чета Фигнер.

Минувшим летом артисты Мариинской труппы исполняли «Сельскую честь» в концертной версии в Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке. В партии Сантуццы выступила Екатерина Семенчук, в партии Туридду — Нажмиддин Мавлянов.

Премьеру новой постановки в Мариинском театре готовят разные составы исполнителей. В роли Сантуццы в премьерных представлениях, кроме Екатерины Семенчук, будет выступать Юлия Маточкина и Татьяна Сержан. Главная теноровая партия будет исполняться Ахмедом Агади, Евгением Акимовым и Михаилом Векуа. Образ Альфио сыграют Роман Бурденко, Алексей Марков, Владислав Сулимский и Владислав Куприянов.