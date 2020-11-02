Михалков заставил мошенников вернуть семье Баталова всю недвижимость

Об этом рассказал актер Борис Токарев в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По его словам, режиссер вмешался в конфликт с похищенными деньгами и переписанными квартирами, принадлежавшими семье Алексея Баталова. Теперь Дрожжина и Цивин должны будут вернуть Гитане Леонтенко и Марии Баталовой все спорное имущество, чтобы избежать суда.

Напомним, актрису Наталью Дрожжину и ее мужа, юриста Михаила Цивина, обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в отношении имущества семьи Баталова. Однако, по словам Токарева, судебного разбирательства не будет.

«Смею вас уверить, что суда не будет. Им сейчас Никита Сергеевич Михалков, спасибо ему огромное за это, предоставил нотариуса. Они сейчас подписывают мирное соглашение. Наташа Дрожжина отдает всю недвижимость Маше», — заявил артист.

По словам Токарева, после этого с имущества будет снят арест, и его передадут дочери Алексея Баталова Марии.