Нижегородские пакгаузы станут концертно-выставочным пространством

23.10.2020
Пакгаузы на нижегородской Стрелке — ажурные металлические конструкции, бывшие каркасом старых складских помещений, ликвидированных в 2017 году. Конструкции — объекты культурного наследия, их намерены использовать как концертный зал и выставочное пространство.
На совещании обсуждались вопросы развития территории Стрелки и объектов на ней в рамках подготовки к празднованию 800-летия города.
Беркович рассказал о подготовке проектирования и поиска вариантов использования пакгаузов. Пока что основным является вариант, по которому один пакгауз будет оборудован для концертов и балетных спектаклей, а второй — для проведения выставок.
Стоимость реализации проекта в ходе коррекции была снижена с 1,2 млрд рублей до 600 млн рублей. Сейчас власти ищут источник финансирования проекта.