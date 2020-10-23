Нижегородские пакгаузы станут концертно-выставочным пространством

23.10.2020

Об этом министр культуры Нижегородской области Олег Беркович сообщил на совещании, пишет НИА «Нижний Новгород».

Пакгаузы на нижегородской Стрелке — ажурные металлические конструкции, бывшие каркасом старых складских помещений, ликвидированных в 2017 году. Конструкции — объекты культурного наследия, их намерены использовать как концертный зал и выставочное пространство.

На совещании обсуждались вопросы развития территории Стрелки и объектов на ней в рамках подготовки к празднованию 800-летия города.

Беркович рассказал о подготовке проектирования и поиска вариантов использования пакгаузов. Пока что основным является вариант, по которому один пакгауз будет оборудован для концертов и балетных спектаклей, а второй — для проведения выставок.

Стоимость реализации проекта в ходе коррекции была снижена с 1,2 млрд рублей до 600 млн рублей. Сейчас власти ищут источник финансирования проекта.