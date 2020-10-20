Выставка в Петербурге расскажет о спасении памятников во время Великой Отечественной

Экспозиция «Ленинградские монументы помнят» будет работать до 20 декабря, сообщает ТАСС.

Посетители выставки узнают о том, как в годы Великой Отечественной войны было спасено монументальное убранство Ленинграда. Экспозиция открылась в Государственном музее городской скульптуры Санкт-Петербурга.

В экспозицию к 75-летию Победы вошли настоящие документы и фотографии, графика, открытки и скульптура военных лет, а также модели укрытых от невзгод войны памятников.

«Выставка основана на наших документах. Самое интересное и самое главное - это наши рабочие документы – акты, письма, которые у нас хранятся в делах на памятники, декоративную скульптуру», – рассказала в разговоре с агентством замдиректора музея по научной работе Елена Крылова.

Музей городской скульптуры был основан в 1932 году и с первых же дней войны стал организатором работ по спасению монументов. Его сотрудники организовали работы по спасению Медного всадника и памятника Петру I у Инженерного замка, памятника Ленину у Финляндского вокзала и коней Клодта на Аничковом мосту, а также скульптур Диоскуров у здания Манежа и сфинксов у Академии художеств.