Древний город инков открыли ради туриста из Японии, ждавшего этого несколько месяцев

Все это время в стране был карантин из-за пандемии коронавируса, передает телеканал «Россия – Культура».

Решение открыть древний город Мачу-Пикчу приняли власти Перу. Поводом стал один-единственный посетитель, приехавший туристом из Японии.

Как выяснилось, Джесси Такаяма прилетел в Перу еще в марте, купив билет на посещение Мачу-Пикчу. Однако сразу после этого в стране объявили карантин, и город инков был закрыт.

Однако турист отказался улетать обратно, не посетив всемирно известную достопримечательность. Несколько месяцев Такаяма прожил в небольшом поселке у древнего города.

В результате, когда ограничения стали постепенно снимать, терпеливого туриста пригласил на индивидуальную экскурсию сам министр культуры Перу, говорится в сообщении.