Театры Бродвея не откроются до мая следующего года

Об этом официально объявили власти Нью-Йорка, передает телеканал «Культура».

30 музыкальных шоу закрыли на карантин в марте. В результате почти сто тысяч человек остались без работы, в связи с чем актерские профсоюзы потребовали помощи государства.

Кроме того, власти Нью-Йорка оценили потери городского бюджета из-за закрытия театров в 15 миллионов долларов.

В период вынужденного бездействия театры Бродвея переместились в интернет. Был создан канал The Shows Must Go On на платформе YouTube, где лишь одну сцену из мюзикла «Призрак оперы» посмотрели уже два с половиной миллиона человек.