Путин поздравил актрису Веру Васильеву с 95-летием

Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля в среду.

В своем обращении президент России поздравил актрису Московского академического театра сатиры, назвав ее профессиональный путь и неизменную приверженность традициям отечественного искусства замечательным примером творческого долголетия, а также вдохновенного служения избранному делу.

«Важно, что и сегодня вы по-прежнему радуете коллег и зрителей своим щедрым талантом и высочайшим мастерством. Остаетесь подлинно народной, всеми любимой актрисой», – подчеркивается в обращении президента. В завершение Путин пожелал Васильевой здоровья и благополучия.

Актриса Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 года. С 1948 года по настоящее время была актрисой Московского театра сатиры, снималась в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Свадьба с приданым», «Звезда экрана» и других кинокартинах.

Лауреат Сталинской премии (1948 и 1951). Удостоена звания народной артистки СССР (1986), орденов Трудового Красного Знамени, Почета (1995), Дружбы (2015) и «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.