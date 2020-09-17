Древний текст на камне рассказал о грузинских проповедниках христианства в Чечне

Об этом сообщил научный сотрудник Института гуманитарных исследований АН ЧР Азамат Ахмаров в Facebook.

По его словам, редкий памятник средневековой грузинской письменности нашли археологи из Академии наук Чеченской Республики (АН ЧР). В ходе исследований они обнаружили в Итум-Калинском районе каменный блок, на котором содержится текст, написанный шрифтом асомтаврули.

Находка была сделана в селении Баулой Итум-Калинского района при разборе развалин мечети. Каменный блок содержит текст из 24 букв. Находку перевезли в Центр археологических исследований АН ЧР в Грозном, где совместно с коллегами из Грузии уже ведется работа по дешифровке текста, - написал Ахмаров.

Находка является уникальной для всех историко-географических областей горной Чечни, в том числе для ущелья реки Аргун, берущей начало в Грузии. Ранее найденные в Чечне такие памятники содержали лишь короткие фразы, пояснил Ахмаров.

Старинное село Баулой находится в горах на одном из притоков Аргуна, около 17 км к северо-западу от Итум-Кали. Мечеть в селе, предположительно, появилась на месте более древнего христианского храма, который был построен проповедниками из Грузии, пояснили ученые.