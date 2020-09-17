В Москве открылась выставка «Илья Остроухов: художник, коллекционер, музейщик»

Экспозиция будет работать с 17 сентября по 6 декабря, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Выставка Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля заработала в Доме И. С. Остроухова в Трубниках. Она посвящёна художнику и коллекционеру Илье Семёновичу Остроухову.

В мемориальное пространство особняка возвращаются картины, рисунки, иконы и предметы декоративно-прикладного искусства, которые составляли уникальное собрание домашнего музея. В числе работ – картины Валентина Серова, Василия Сурикова, Архипа Куинджи, Карла Брюллова, Василия Поленова и Исаака Левитана, переданные на выставку из фондов Государственной Третьяковской галереи.

Цель выставки, которая приурочена к 100-летию официального открытия Музея иконописи и живописи им. И. С. Остроухова, – показать не только ценность и значение художественного собрания коллекционера, но и роль И. С. Остроухова как художника и общественного деятеля в русской культурной жизни конца XIX – начала XX веков, говорится в сообщении.