В Твери пройдет празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского

Мероприятия состоятся 16-17 сентября, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Празднование пройдет при поддержке правительства Тверской области и Патриаршего совета по культуре. 16 сентября мероприятия начнутся в городе Торопец Тверской области, через который проходил путь «из варяг в греки». В 1239 году Александр венчался здесь с дочерью полоцкого князя, здесь же его отец, новгородский князь Ярослав Всеволодович, отбивал натиск литовских князей. В 1245 году новгородское войско самого князя Александра освободило Торопец, разгромив литовцев.

Участники и гости мероприятия посетят древний Корсунско-Богородицкий собор, которому жена Александра Невского подарила Корсунскую икону Божией Матери – одну из главных православных святынь и шедевр иконописи.

17 сентября в Твери в рамках подготовки к юбилею откроется выставка «Александр Невский. 800 лет с Россией». На ней будут представлены цифровые копии уникальных предметов из музейного, библиотечного и архивного фондов Российской Федерации – древних икон новгородской школы, летописей, а также исторических фотографий, включая выполненные в XIX веке Иваном Барщевским, создателем крупнейшего фотоархива объектов культурного наследия России.

В числе экспонатов – копии миниатюр из Лицевого летописного свода, созданного в единственном экземпляре по заказу Ивана Грозного в XVI веке: в них отражены события Невской битвы и Ледового побоища. Экспонаты выставки знакомят с достопримечательностями Старой Ладоги, Пскова, Копорья, Усть-Ижоры, Великого Новгорода, Владимира и Переславль-Залесского – местами жизни, молитв и побед великого князя.