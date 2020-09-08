В Омске открыли кинотеатры, но запретили попкорн

Чиновники решили, что есть в кинозале не стоит, сообщает местное издание «Пишет Омск».





С чем связан запрет на традиционное для просмотра фильмов лакомство, они пояснить затруднились. Между тем в рекомендациях Роспотребнадзора ничего о запретах на еду в кино не говорится.





Руководство кинотеатров заявляет, что они не против попкорна, настаивая лишь на ношении масок всеми без исключения зрителями. Уточняется, что для принятия пищи маску можно опустить.





Но чиновники решили на всякий случай совсем запретить употребление еды и напитков в кинозалах: купить еду в кинотеатре можно, но съесть её позволяется только за пределами учреждения. Такое заявление сделал директор департамента общественной безопасности мэрии Омска Евгений Скрипкарёв.





Ранее наше издание рассказало о том, как в Якутске собакам показали кино про собак. Эта акция стала своего рода ответом карантинным ограничениям: кинотеатры в Якутии до сих пор закрыты в связи с пандемией COVID-19, поэтому там устроили премьеру фильма для четвероногих зрителей. Как рассказали в кинотеатре, всех девятерых лохматых зрителей рассадили в шахматном порядке и снабдили масками.