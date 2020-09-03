Решена судьба меча ордена тамплиеров

Ритуальный меч 1923 года временно будет храниться в Министерстве культуры РФ, сообщается в соцсетях ведомства.





Затем артефакт будет передан на постоянное хранение или на выставку в государственный музей. Ранее таможенники пресекли незаконный вывоз уникального меча за границу.





Как отмечено в сообщении Минкульта, всего за истекший период 2020 года в отделения ведомства было передано на хранение около 2,5 тысячи различных артефактов, конфискованных при попытке вывоза с территории РФ. В министерстве подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами, способствуя сохранению культурных ценностей.





Ранее мы сообщали о древнерусском мече возрастом 1100 лет, найденном три года назад в Гнездове под Смоленском. Меч, воткнутый в землю, находился на территории ритуального комплекса.





Обнаружив на рукояти меча серебряную насечку, ученые провели томографическое обследование в поисках закрытых коррозией элементов. В результате на мече обнаружили клеймо с обеих сторон клинка.



