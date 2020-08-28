В Чили найдены мумии в необычных одеждах

Возраст останков оценивается как минимум в 2000 лет, сообщает Reuters.

Мумифицированные тела четырёх человек были найдены при работах на медном руднике Кебрада-Бланка. На останках хорошо сохранилась одежда, которая за тысячелетия не потеряла яркости.





Учёные считают, что эти люди были погребены в соответствии с неким обрядом. Кроме одежды, на мумиях были искусно сделанные тюрбаны сандалии.





По предположениям специалистов, мумии смогли так хорошо сохраниться благодаря здешнему климату - воздух в этом регионе очень сухой, осадки бывают редко. Сейчас специалисты проводят более сложные исследования с целью установить точный возраст мумий.





Ранее в августе палеонтологи обнаружили в Коми останки древней рыбы — холонэмы. Эти позвоночные животные обитали на территории Южного Тимана 370 млн лет назад.



