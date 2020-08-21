В московском доме Цветаевой открылась выставка к 140-летию со дня рождения Блока

Экспозиция будет работать до 8 ноября, говорится в сообщении пресс-службы.

Выставка «Имя твое - пять букв…» посвящена 140-летию величайшего поэта «Серебряного века», «младшего» символиста, который затмил многих своих старших современников. С помощью предметов-символов экспозиция представляет «лабиринт» души Блока, который состоит из оппозиций, раскрывающих личностные черты поэта – «великий свет» или «злую тьму».

Цветаева и Блок не были знакомы лично, напоминают в музее. Цветаева увидела поэта два раза на его поэтических вечерах, где слушала его стихи в авторском прочтении.

Местом выставки был выбран дом в Борисоглебском переулке, где Цветаева написала в честь поэта цикл стихотворений. В числе других экспонатов экспозиции будет представлена тетрадь Цветаевой со стихотворениями к Блоку, а также издания обоих поэтов, увидевшие свет при их жизни.