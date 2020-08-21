Пермский театр оперы и балета откроется для единственного зрителя, которого выберут лотереей

5 сентября в театре состоится Вечер балетов Джорджа Баланчина, сообщила пресс-служба учреждения.

Программу вечера составят «Аполлон Мусагет» Игоря Стравинского и «Серенада» на музыку Петра Чайковского. В рамках заявленного ранее проекта «Один на один» в зал пригласят лишь одного зрителя, которого выберут путем лотереи, говорится в сообщении.

6 сентября театр откроется уже для широкой публики с той же программой вечера.

В сентябрьской афише театра также оперы «Севильский цирюльник», «Евгений Онегин», балеты «Лебединое озеро», «Баядерка», который будет показан также для жюри Национальной театральной премии «Золотая Маска». Кроме того, в программе выступлений оратория «Сотворение мира» Йозефа Гайдна и другие постановки.

По новому указу губернатора Пермского края, театры, кинозалы и концертные организации могут вернуться к работе с 1 сентября при соблюдении требований Роспотребнадзора. В соответствии с ними зал должен быть заполнен лишь наполовину, зрители рассажены в шахматном порядке, кроме членов одной семьи или компании друзей, зрители должны одевать маски и соблюдать социальную дистанцию.