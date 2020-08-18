В крымской Алупке впервые пройдет выставка дворянских портретов Музея А.С. Пушкина

Экспозиция состоится с 19 августа по 14 октября 2020 года, сообщает пресс-служба музея.

В этом году исполняется 200 лет со времени путешествия А.С. Пушкина по Крымскому полуострову. Выставка «Русский дворянский портрет пушкинской эпохи», приуроченная к этой дате и подготовленная Государственным музеем А.С. Пушкина, откроется в залах Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника в Крыму.

Экспозиция в крымском дворце познакомит посетителей с живописными парадными и камерными портретами русских дворян пушкинской эпохи. На выставке представлена лишь небольшая часть изобразительной пушкинианы, хранящейся в Государственном музее А.С. Пушкина, но и она дает достаточное представление о людях той эпохи, говорится в сообщении.

На полотнах и бумаге – широкий круг современников Пушкина: от государственных и военных деятелей до московских и петербургских красавиц, кавалерственных дам, франтов, военных. Одни из них, оставившие заметный след в русской истории и культуре, хорошо знакомы нам, имена других время, увы, стерло.

Со многими из изображенных на портретах Пушкин был лично знаком, многим посвящал свои стихотворные и прозаические послания. Так, например, на выставке можно увидеть портрет Александра Николаевича Раевского, путешествовавшего с поэтом по Крыму и Кавказу, а также женщин, в разные годы внушавших Пушкину сильные чувства: Анны Алексеевны Андро, урожденной Олениной, Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской и других.

Особое место занимают на выставке портреты дворянского клана Римских-Корсаковых – Яньковых – Благово. В этой семейной галерее экспонируются портреты родственников известной «московской старожилки» Елизаветы Петровны Яньковой, автора мемуаров «Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово» – замечательного литературного памятника, своеобразной энциклопедии дворянской жизни. В воспоминаниях Е.П. Яньковой есть строки, посвященные Пушкину: «Пушкины жили весело и открыто, и всем домом заведовала больше старуха Ганнибал <…>. Старший внук ее Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик лет девяти или десяти, со смуглым личиком, не скажу, чтобы слишком приглядным, но с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались».

В числе экспонатов выставки также изображения интерьеров дворянских домов. Бесспорную художественную и историко-мемориальную ценность имеет акварель «Гостиная в усадьбе Горки». Автор акварели - Аграфена Дмитриевна Благово (1794 – 1865), старшая дочь Е.П. Яньковой, знакомой семьи Пушкиных. В 1825 году она вышла замуж за Д.К. Благово: в семье был один ребенок – сын Дмитрий. На альбомном рисунке, представляющем мирную картину семейной жизни, художница изобразила себя вместе с сыном. Рано овдовев, она отдала ребенку всю свою любовь; серьезно занималась его воспитанием и образованием. Усадьба Горки Дмитровского уезда принадлежала Яньковым с 1736 года. С 1865 года ее владельцем стал тот самый мальчик Дмитрий, изображенный на рисунке, внук Е.П. Благово, записавший и издавший ее воспоминания, выпускник Московского университета, мемуарист, поэт, духовный писатель, историк, библиофил.

Не менее значителен и круг художников, работы которых представлены на выставке. Наряду с произведениями хорошо известных русских и иностранных портретистов: И.И. Вивьена де Шатобрена, И.К. Макарова, Б.-Ш. Митуара, Н.Д. Мыльникова и других, на выставке можно увидеть произведения крепостных мастеров. И эта часть портретов весьма любопытна. Несовершенные, порой неуклюжие и неумелые работы крепостных художников имеют драгоценную прелесть подлинных документов. Как писал Н.Н. Врангель, художественный критик и искусствовед начала XX века: «Это не льстивые «оды в живописи», что писали любезники-иностранцы, это не парадные портреты, представляющие человека в его «приятнейшем виде». Бесхитростные изделия крепостных, почти кустарное творчество, милое нам, как милы рисунки детей или наивные стихи в бабушкином альбоме».