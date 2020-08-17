Фестиваль красок в Петербурге будет идти три дня

17.08.2020
На мероприятии, которое будет идти вплоть до 23 августа, запланированы выступления DJ и МС.
Главным событием фестиваля станет массовый красочный залп руками участников, во время которого каждый должен будет подбросить вверх краску, чтобы совместными усилиями создать в небе пёстрое облако. Краску можно использовать любого цвета, отметили организаторы.
При посещении фестиваля алкоголь и курение запрещены, говорится в сообщении. Вход на территорию мероприятия возможен только в масках и перчатках, которые будут бесплатно раздавать на входе.
Стоимость билетов на фестиваль составляет 300 рублей. В эту цену входит два пакета с краской.