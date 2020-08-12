В Доме-музее Цветаевой откроется выставка к 140-летию со дня рождения Блока

Экспозиция «Имя твое – пять букв…» заработает 21 августа, сообщает пресс-служба музея.

Блок – величайший поэт «серебряного века», «младший» символист, затмивший многих своих старших современников, отмечается в сообщении. «На выставке с помощью предметов-символов создается "лабиринт" души Блока, состоящий из оппозиций, раскрывающих ту или иную личностную черту поэта – "великий свет" или "злую тьму», – подчеркивают в пресс-службе.

Цветаева и Блок не были лично знакомы, Цветаева лишь видела поэта два раза во время его поэтических вечеров, слушала его стихи в авторском прочтении, напоминают в музее.

«Отношение Цветаевой к Блоку трудно назвать иначе, чем "обожествление". Она посвятила поэту цикл "Стихи к Блоку", изданный отдельной книгой, в котором называет его "вседержитель моей души", "нежный призрак", "рыцарь без укоризны"», – подчеркнули в музее.

Местом проведения выставки избран дом в Борисоглебском переулке – именно здесь Цветаева написала свои «Стихи к Блоку». В экспозиции будет представлена тетрадь Цветаевой с этими стихами и прижизненные издания обоих поэтов.