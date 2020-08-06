Дом-мастерскую Левитана в Москве могут сделать музеем

Об этом сообщил архитектор Николай Аввакумов на своей странице в Facebook.

По его словам, здание в Большом Трехсвятительском переулке следует передать Третьяковской галерее. Таким образом, бывший флигель городской усадьбы Марии Морозовой, в котором в 1890-х годах жил и работал Исаак Левитан, может стать музеем художника.

Именно в этом здании Левитан создал свои знаменитые полотна «Золотая осень», «Над вечным покоем». Кроме того, здесь художник и позировал для портрета Валентину Серову.

По словам Аввакумова, благотворительный фонд «Хитровка», соучредителем которого он является, обратился в аппарат правительства РФ с идеей о музее, получив на это обнадеживающий ответ. «Предложенная нашим фондом концепция взята за основу: передать дом-мастерскую Исаака Левитана Государственной Третьяковской галерее для создания музея Левитана», — отметил он.

Как говорится в опубликованном им документе от 26 июня 2020 года за подписью замдиректора департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Карины Щербак, аппарат правительства обращается к Третьяковской галерее и Российской академии художеств рассмотреть обращение фонда «Хитровка», представить предложения в правительство РФ.