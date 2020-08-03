В Париже начата реставрация органа 1733 года, уцелевшего в сгоревшем Нотр-Дам-де-Пари

Орган пострадал от воды и свинцовой пыли, сообщает радиостанция Europe 1.

Инструмент будет сначала полностью разобран, а затем очищен. Работы затянутся до апреля 2024 года, говорится в сообщении.

Орган звучал в соборе с 1733 года, он состоит из почти восьми тысяч труб, разделенных на 115 регистров, говорится в публикации.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. В результате обрушился шпиль собора, пострадала несущая конструкция, однако структура Нотр-Дама и его главные произведения искусства и реликвии уцелели.

Причинами пожара полиция считает непотушенную сигарету или проблемы с электричеством. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам планируется восстановить за пять лет, хотя эксперты отводят на реконструкцию от десяти до 15 лет.