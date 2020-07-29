Лента выйдет в прокат в ноябре, сообщил представитель компании Sony Pictures в беседе с ТАСС.

Фильм Литвиновой выйдет в российский прокат 26 ноября 2020 года при поддержке Первого канала. Рената Литвинова сама написала сценарий фильма и поставила его, отметили в компании.

Кроме того, Литвинова сыграла одну из ролей в фильме, выступив одним из продюсеров картины вместе с Натальей Дубовицкой и Надеждой Соловьевой. Автором музыки к фильму стала Земфира Рамазанова.

«Фильм рассказывает o тoм, как в сердцах женщин царит вечный матриархат и вечнoе oжидание любимых мужчин, o тoм единственнoм часе, кoтoрый дан любoму челoвеку, в кoтoрoм oн сильнее смерти – час этoт дается раз в жизни и нужнo егo не упустить», – цитируют прокатчики описание, автором которого стала сама Литвинова. «Как коротка жизнь, и как она бессмысленна без любви», – приводятся слова режиссера и актриса.

В фильме также сыграли Софья Эрнст, Светлана Ходченкова, Галина Тюнина, Никита Кукушкин, Татьяна Пилецкая, Максим Суханов, Ульяна Добровская и оперная певица Хибла Герзмава.