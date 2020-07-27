Ладожского осетра могут возродить из костей XVIII века, найденных во дворце Меншикова

О результатах исследования археологов сообщили в пресс-службе СПбГУ.

В ходе реставрации Первого кадетского корпуса в Петербурге археологи обнаружили более 10 тысяч уникальных предметов XVIII века. Кроме того, были найдены кости рыб и раковины устриц, служивших массовым продуктом питания в то время.

В стене здания на Васильевском острове, до передачи в 1731 году кадетскому корпусу бывшего дворцом первого губернатора Петербурга Александра Даниловича Меншикова, был найден череп теленка или козла. Вместе с ним ученые обнаружили остатки головного убора или парика.

Также обнаружено огромное количество раковин устриц, которые в XVIII — первой половине XIX века служили обычным продуктом даже для небогатых жителей города, лишь затем став деликатесом.

В ходе работ ученые собрали коллекцию костей рыб семейства осетровых. Её передали научно-исследовательской группе, занимающейся проектом по восстановлению вымершей в конце ХХ века популяции балтийского осетра.

По словам сотрудника лаборатории археологии СПбГУ Игоря Тарасова, исследования помогут выяснить, какой именно подвид осетра употребляли в пищу во дворце Меншикова. «Если он относился к балтийской или ладожской популяции атлантического осетра, генетический материал может быть использован для ее восстановления», – отметил ученый.